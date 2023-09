Karaoke hitter ved Aarhus Festuge

- Vi har haft et lidt dårligt ry herhjemme, og det skyldes, at det ikke er blevet taget særligt seriøst. Det var superseriøst i slut-80'erne og start-90'erne, da det kom hertil, men siden gik det ned ad bakke, siger Bjarne Hjelm.

Oplevelser af den karakter har gennem årene gjort det svært for folk, der virkelig brænder for karaoke.

- Vi er nogle stykker rundt omkring i landet, som stadigvæk tager det her seriøst og gerne vil give de dygtige sangere en god mulighed for at stå på en scene, hvor udstyret er i top, og der er styring på, at det ikke ender i anarki på scenen, fortæller han.

Han er inkarneret karaoke-fan og har sat sig for at gøre disciplinen populær igen. Lørdag stod han således i spidsen for finalerne ved DM i karaoke, der afvikles i forbindelse med Aarhus Festuge.

- Kvaliteten er blandet. De har jo alle sammen deltaget i en lokal konkurrence, hvor man har sorteret det værste skidt fra. Vi har i hvert fald 15 topsangere - altså virkelig dygtige amatørsangere. Så er der nogle, som var de bedste på den aften, de lige stillede op i deres by, men det her med, at man skal være amatør, det er jo også et vigtigt element, pointerer Bjarne Hjelm.

En billet til Panama

Op til finaledagen har han afholdt Danmarks største karaoke-aften i forbindelse med Aarhus Festuge, hvor deltagerne ifølge arrangøren "brændte pladsen af" foran et stort publikum.

Så måske er hans mission ved at lykkes. Ambitionerne er i hvert fald store - også på vegne af aftenens vinder, der kan se frem til at skulle præstere på den helt store scene.

- Vi opererer under KWC, Karaoke World Championships, som vi har licens til at køre det her for. Så vinderen af DM går videre til VM-finalen i Panama til november, siger Bjarne Hjelm.