'Kaninerne har fuldstændig væltet os i år'

Internatet har i Aarhus plads til 40 kaniner, mens der ved Dyrenes Beskyttelse i Nordjylland er plads til 16. Også her er der fuldt booket.

- Det handler også om, at folk er blevet mere bevidste om, at de kræver pasning og pleje. Tidligere havde folk bare et bur i haven, hvor de fik lov at passe sig selv. Sådan er det heldigvis ikke mere, siger Karina Fisker.

Pas din kanin og vent eller find selv et sted

Mange af kaninerne bliver forsøgt indleveret ved internatet, men de oplever også, at en stor del bliver sat fri i skoven eller dumpet i papkasser. Derved får de mange ind via vagtcentralen, som man i øvrigt kan kontakte på telefon 1812.