Kæmpeskulptur stak til søs på egen hånd: Er nu på vej hjem

Det var teamleder i Port Service på Aarhus Havn, Johnny Præst, som fik et opkald om, at der drev noget rundt lidt uden for havnen. Noget stort. Måske en båd.

- Vi troede, det var en lille båd. Vi smed vores pilotbåd ud for at se, hvad det var. De fik bjærget den ind i bassin fem. Så får vi grabbet den op på kajen. Vi anede ikke, hvad det var. Jeg har arbejdet på havnen i 30 år, men jeg har aldrig set en skulptur på den måde i vandet. Jeg tænkte, at det var da en underlig fætter, siger han med et grin.