Nøgen mand ammer baby og sætter ild til kommentarspor

At debatten nogle steder er kommet til at handle om biologi og seksualitet, kommer dog bag på museets direktør. Det var nemlig ikke den debat, de forsøgte at rejse med værket.

- Det handler mest af alt om kærlighed, og det er et symbolsk værk. Det handler ikke om, at mænd nu skal til at være kvinder, som nogle påstår på de sociale medier, siger direktør Julie Rokkjær Birch, der alligevel er glad for debatten.

- Jeg byder det velkomment, og jeg er taknemlig for den her debat. Fra min stol er det ubetinget godt, at vi taler om køn, og hvad det betyder.

- Jeg synes friktion og uenighed er godt, for i den her uenighed og voldsomhed i debatten om skulpturen kommer der også nogle nuancer, siger hun.