Kæmpede mod udvidelse: - Nedtur af dimensioner

Det var langt fra en tilfreds formand for Beskyt Aarhusbugten, der onsdag aften tog telefonen.

Beslutningen om en havneudvidelse på 43 hektar var ikke, hvad Svend Erik Kristensen havde håbet på.

- Jeg tænkte bare ’what’. Det kan da ikke passe.

Søndag havde han nemlig set TV2 ØSTJYLLANDs udsendelse, hvor Venstre kom med et nyt forslag til en markant mindre havneudvidelse, som blandt andet indeholdt en første etape på 33 hektar.

- Jeg fik et lille håb om, at politikerne var kommet til fornuft, men det var for godt til at være sandt tydeligvis, lyder det fra en skuffet formand.

Borgerinddragelse har ikke gjort nogen forskel

Han føler sig hverken set eller hørt, og den lange proces med borgerinddragelse har været helt unødvendig, mener han.

- Når processen ikke har medført noget som helst, så beviser det med al tydelighed, at det har været rent skuespil. Der er ikke en eneste ting, der er taget seriøst. Det er uklogt.

Men han kaster ikke håndklædet i ringen endnu.

- Vi må sætte vores lid til Trafikstyrelsen og Miljøstyrelsen, hvor beslutningen nu skal igennem. Her forventer vi naturligvis også at blive hørt.

Han indrømmer dog, at det ser sort ud oven på aftens afgørelse.

- Det er en nedtur af dimensioner. Jeg er skuffet og vred over det her. Det må meget gerne komme til udtryk i artiklen.