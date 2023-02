Her er detaljerne i havneaftale

Onsdag aften har borgmester Jacob Bundsgaard (S) offentliggjort en netop indgået aftale om at udvide Aarhus Havn.

En udvidelse, der blandt andet skal være CO2-neutral og indeholder en gave til havmiljøet, fremgår det af aftalen, som er blevet offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu er lykkedes med få en aftale om en reduceret og klima-neutal udvidelse af Aarhus Havn. Det er en aftale, der betyder, at havneudvidelsen bliver mindre end det, der først var ønsket af Aarhus Havn, men samtidig et projekt, der kan understøtte havnens udviklingsbehov, siger Jacob Bundsgaard i en skriftlig kommentar.

Her er nogle af detaljerne i aftalen:

Udvidelsen bliver i første omgang på 43 hektar, og Venstre betegner det som 1. etape.



Partierne har døbt aftalen Marselisborg-Mols-modellen med henblik på, at udvidelsen ikke må ødelægge molboernes udsigt til Marselisborg Slot – og dronningens udsigt til Mols.

Partierne har aftalt, at havneudvidelsen skal være CO2-neutral. Det skal blandt andet ske ved at etablere en solcelleø bag ydermolen, der skal opsættes solceller på havnes tage og ved den tørhavn, der skal etableres. Desuden skal der etableres landstrøm til containerskibe, så de ikke skal holde dieselmotoren i gang i havnebassinet.

Som en del af aftalen skal der efter planen etableres en tørhavn ved Framlev vest for Aarhus inden for de kommende år. Desuden skal Aarhus Havn ”fortsætte dialogen” med Grenaa Havn om fremtidigt samarbejde om såkaldt fast bulk-gods. Det er gods, der kræver meget plads at håndtere.

Klapning i Aarhus Bugt har været diskuteret, og ifølge Venstre er forligspartierne landet på en aftale om årligt 400.000 kubikmeter klapning – og uden at det sker ved Fløjstrup Strand. Klapning er, når man graver havbund fra havne og sejlrender op, og dumper det på havet.

For havmiljøets skyld skal der blandt andet etableres stenrev under havet og plantes ålegræs for fem millioner kroner, som havnen skal finansiere. Et vådt naturområde med titlen Aarhus Blueline skal desuden etableres. Det bliver til i et samarbejde mellem kommune og havn samt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskeforbund og Aarhus Universitet.

Aftalen er resultatet af en lang diskussion, som blandt andet indebar en høringsproces med over 1500 høringssvar. Med andre ord har debatten om havneudvidelsen fået mange borgere på banen, hvilket borgmester Jacob Bundsgaard også har hørt, lader han forstå.

- Med en aftale om en begrænset udvidelse imødekommer vi nogle af de mange bekymringer, vi alle sammen har haft i forhold til så stort et anlægsprojekt. Den omfattende borgerinddragelse, borgerpanel og de mange borgersvar har virkelig bidraget til at give et stærkere beslutningsgrundlag - det har flyttet noget, siger borgmesteren.