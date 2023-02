Aarhus Havn: Havde gerne set en større udvidelse

Nyheden om den politiske aftale om udvidelse af havnen i Aarhus er onsdag aften også nået til havnekontoret.

- Vi havde selvfølgelig håbet på, at resultatet af de politiske forhandlinger i højere grad havde lignet vores ansøgning. Men jeg anerkender de mange hensyn, interesser og dilemmaer, der skulle vægtes, siger havnedirektør Thomas Haber Borch i en skriftlig kommentar.

Han udtrykker samtidig tilfredshed med, at aftalen er på plads, nu hvor der er gået fem år siden, at Aarhus havn ansøgte byrådet om etablering af Yderhavnen, som havnen omtaler projektet.

- Jeg er først og fremmest tilfreds med, at dansk erhvervsliv nu har vished om, at man fortsat kan blive og udvikle sig på og omkring havnen i Aarhus, siger havnedirektøren.



Mange følelser i spil

Thomas Haber Borch anerkender, at ansøgningen om en havneudvidelse har vakt stor debat.

- Der er mange holdninger og følelser på spil i det her projekt. Jeg har dyb respekt for det store engagement, der har været igennem hele forløbet. Det gælder ikke mindst i den udvidede inddragelsesproces, som, jeg mener, har været værdifuld og bidraget til et stærkere projekt med flere nuancer.

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn. En position, som flere har frygtet, at havnen kunne miste, hvis ikke kapaciteten blev udvidet. Enten ved at trafikken flytter til andre danske havne eller til udenlandske havne som Hamborg.

Derfor er der også lettelse at spore hos Dansk Industri på aftenen hvor aftalen er faldet på plads.

- Det har været det muliges kunst, så vi er lettede og positive over, at der kommer en havneudvidelse i Aarhus hvor 70 % af alt Danmarks containertrafik går igennem . Det lykkedes endelig, og det er godt for dansk erhvervsliv, for Aarhus og godt for Danmark, siger Karsten Lauritzen, branchedirektør for DI Transport, i en skriftlig kommentar.



- Det vigtigste er, at der nu kommer en havneudvidelse, som er tilstrækkelig stor til at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for at få varer og gods ind og ud af Aarhus havn. Samtidig er det godt, at man mindsker de øvrige påvirkninger - visuelt, havmiljømæssigt og ikke mindst i forhold til CO2, hvor man er for første gang i verden er landet på en CO2-neutral udvidelse, siger Karsten Lauritzen.