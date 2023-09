Jyllands-Posten fyrer 37 medarbejdere

Den varslede nedskæringsrunde på Jyllands-Posten kan udmønte sig i nedlæggelsen af 23-25 redaktionelle stillinger og 10-12 ikke-redaktionelle stillinger.



Det erfarer MediaWatch.

I en pressemeddelelse skriver Jyllands-Posten, at avisen vil reducere sin samlede omkostningsbase med cirka 7-8 procent for at komme nærmere målet om at være en digitalt bæredygtig abonnementsforretning.

Jyllands-Posten skriver, at det medfører besparelser flere steder og herunder en reduktion på et tocifret antal medarbejdere på redaktionen.

Avisen oplyser videre, at papirredigeringen udliciteres til virksomheden Wunderkind, fordi Jyllands-Posten vil skabe et 100 procent digitalt newsroom.

- Journalister på Jyllands-Posten skal først og fremmest bruge deres kræfter på journalistikken. Indholdet er det vigtigste. Desværre har hensynet til print været overskyggende for rigtig meget af måden, vi arbejder på, siger konstitueret ansvarshavende chefredaktør Marchen Neel Gjertsen i pressemeddelelsen.

Fyringer forventet

Sparerunden har været ventet. Marchen Neel Gjertsen fortalte i august til MediaWatch, at den hænger sammen med udarbejdelsen af Jyllands-Postens budget for 2024.

Mediet har ikke formået at nå målsætningerne for det digitale abonnementssalg på trods af "rigtig stærk vækst", fortalte hun dengang.

Jyllands-Postens forhenværende ansvarshavende chefredaktør Jacob Nybroe blev afskediget i begyndelsen af august for at give plads til nye kræfter til at føre de digitale ambitioner ud i livet.

I december 2022 måtte Jyllands-Posten finde mere end 20 millioner kroner i besparelser for at få budgetterne til at holde.

Det førte til 16 fratrædelser med opsigelse af 11 medarbejdere, herunder to redaktionelle, mens fem redaktionelle medarbejdere fik frivillige fratrædelsesordninger.

Sparerunden i december var foranlediget af kraftige stigninger i udgifter til papir og distribution.

Vil have ro

Den nuværende sparerunde sker med sigte på at imødegå de strukturelle udfordringer i, at Jyllands-Posten er bagud i forhold den digitale omlægning. Det skriver MediaWatch.

På et stormøde tirsdag er alle medarbejdere på Jyllands-Posten blevet præsenteret for målet om en mere digitalt bæredygtig abonnementsøkonomi.

Marchen Neel Gjertsen har på forhånd erklæret sig villig til at åbne for frivillige fratrædelser og indleder nu forhandlinger med tillidsrepræsentanterne på avisen om, hvilke vilkår det kan ske på.

- Vi går ind i nogle meget vigtige forhandlinger de næste to uger med et ønske om ordentlighed og rimelighed både for den enkelte medarbejder og for Jyllands-Posten som forretning. Derfor vil jeg nu fokusere på at skabe ro og fremdrift internt, siger hun i pressemeddelelsen.