Jyllands-Posten lukker fire redaktioner

Jyllands-Posten har valgt at lukke sin lokale satsning JP Lokal, der har fire digitale lokalmedier i Vejle, Horsens, Randers og Viborg.

Det skriver Jyllands-Posten i en pressemeddelelse.

Lukningen betyder, at 16 medarbejdere bliver opsagt.

Medierne blev etableret i september 2021 under navnet JP Lokal som digitale abonnementsmedier med Jyllands-Posten som ejer.

Men forventningerne er ikke blevet indfriet, og den lokale satsning lukkes derfor, lyder det fra Jacob Nybroe, Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, i meddelelsen.

- Vi har investeret betydeligt i satsningen på JP Lokal. Men som de fleste af vores kolleger har vi haft vanskeligt ved at få et tilstrækkeligt antal abonnenter til lokaljournalistikken, så vi kan end ikke ane en holdbar økonomi. Det er vi drønærgerlige over.

- Både for medarbejderne og for den superdygtige og nærværende journalistik, de har leveret fra de fire byer, siger Jacob Nybroe.