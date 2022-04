Isaac er taget på mission for Jesus og mormonkirken

Han er dog fuld af respekt for, at ikke alle tænker som han, gentager han flere gange under interviewet.

- De mennesker, der gør de ting, jeg ikke gør, er ikke dårlige mennesker. Jeg elsker dem stadig, og man er ikke et dårligt menneske, når man ikke gør som jeg og ikke tror på, hvad jeg tror på, siger Isaac Hintze.

Danskernes tro er personlig

For den unge mormon er mødet med danskerne også et møde med et religionssyn, der adskiller sig fra det, han kender hjemmefra, forklarer han.

- I Danmark er religion lidt et personligt emne. Sådan er det ikke i USA, så det er lidt anderledes. Der er mange i Danmark, der ikke tror på Gud, og nogle gange kan man bare se, at de er ikke så interesserede i at lære mere.

Han forsøger dog alligevel dag efter dag at få danskerne i tale.

- Det er lidt svært at snakke med folk, for i Danmark er der ikke så mange, der lytter til missionærerne. Det er ikke et nemt sted, men det vidste jeg, før jeg kom. Jeg kan godt forstå, at nogle ikke har tid og ikke gider at snakke med os, men jeg prøver stadig. Bare fordi det er så vigtigt for mig, siger Isaac Hintze.

Derfor går han på gaden og forsøger at snakke med folk om tro.

- Nogle gange banker vi også på hos folk. Og så er vi på Facebook og Instagram og laver ting der. Vi laver videoer til vores missions facebook- og instagramside, siger missionæren.

Tvivl og omvendelse

Selv om han altså er missionær for at få andre til at fange samme interesse for troen, som han har, er det ikke alene grunden til, at han tilbringer to år af sit unge liv langt hjemmefra – for egen regning vel at mærke. Han får nemlig også selv noget igen.

- Et af formålene med at blive missionær er, at jeg gerne vil styrke mit forhold til Gud, siger den unge amerikaner og forklarer, at det blandt andet sker ved dagligt at læse Bibelen og Mormons Bog alene og med en ven.

Faktisk er det ikke første gang, han opholder sig i Aarhus, for i 2017 var han med sin familie på ferie Danmark.



- Mange af mine forfædre kommer fra Danmark, så vi kom for at se de kirker og de byer, de havde boet i. Jeg sagde til mine forældre, da vi var her, at hvis jeg kunne vælge selv, hvor jeg skulle være missionær, ville jeg vælge Danmark, for det er et dejligt land, og jeg elsker det, lyder det fra Isaac Hintze.