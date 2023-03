Institution varsler massefyringer efter nye sparekrav

Der skal spares over 100 milloner kroner på tre fakulteter på Aarhus Universitet.

Det betyder, at der er varslet massefyringer på fakultetet Natural Sciences, skriver forskerforum.dk. Her skal der spares 37 millioner kroner.

På Business and Social Sciences, BSS, skal der spares 20-22 millioner kroner, og her forsøger de i øjeblikket at finde en del af pengene igennem frivillige fratrædelser, så de undgår fyringer.

Fakultetet Arts skal spare 60 millioner kroner, og de 48 millioner skal ifølge forskerforum.dk findes gennem lønreduktioner.

Netop Arts sagde i efteråret farvel til 22 medarbejdere efter en sparerunde, der frigav 15 millioner kroner i budgettet. Otte af dem blev fyret.

Universitetets økonomi er som så mange andre ting i samfundet påvirket af inflation og stigende energipriser. Dertil kommer, at universitetet døjer med studerende, der melder sig til en uddannelse uden nogensinde at møde op.