Hjælpepakke er ikke nok til at holde fisken kold

Færre kunder på grund af krisen og de færre penge mellem hænderne er også med til at presse fiskehandleren, som har eksisteret siden 1888, og hvor Jakob Clausen er femte generation ved roret.

- Det gør ondt at stå at indrømme, at vi lige nu er nødt til at vende hver eneste krone hver måned for at se, hvor længe vi kan holde til det her. Men det er sådan, det bliver, for vi er for stolte til bare at lukke.