Familie er presset økonomisk - forhøjet børnecheck er ikke en løsning

Imens inflationen og prisen på el og varme buldrer derudaf, har Folketinget fredag forhandlet en ny hjælpepakke på plads, der blandt andet vil sænke elafgiften og forhøje børnechecken.

Men om den rent faktisk nytter noget, er Rikke Mikkelsen fra Hornslet i tvivl om. Hun er førtidspensionist og bor med sine to børn. De har oplevet en fordobling af elregningen.

Som børnefamilie får hun en ekstra hjælpende hånd med en midlertidig forhøjelse af børnechecken på 660 kroner i januar 2023.



- Jeg er glad for, at de har taget det første spadestik, jeg er bare ikke sikker på, at det er det rette. På den lange bane kan jeg ikke se, at det hjælper det store. Så jeg tænker, at de penge havde været rigtig godt givet ud et andet sted, siger Rikke Mikkelsen.



Hun er glad for lempelsen af afgiften, men hjælpepakkens afdragsordning er hun ikke interesseret i.

- Det er jo altid dejligt at kunne skyde regningerne til senere, men jeg er nødt til at tænke på dem på et tidspunkt. Så det kan godt være, at vi ikke behøver flytte nu, men det kan være, at vi kommer til det alligevel i den sidste ende, når det her skal betales tilbage, siger Rikke Mikkelsen.

- Vi ved ikke hvor længe de høje priser fortsætter, så det er lidt at famle i blinde. Så jeg vil helst at vi betaler og sidder stramt i det. For vi ville være dårligere stillet, hvis vi lige pludselig har en gæld med videre.

Sælger og dropper tandlægen

Rikke Mikkelsen har ikke et konkret bud på, hvad en bedre løsning kunne være, men hun håber på noget, der ikke blot udskyder problemet.

- Lige nu og her går det, men pengene er små, og vi får mindre og mindre for dem. Så der skal virkelig tænkes kreativt, men hvor længe kan man fortsætte med at tænke så kreativt? Når alt er solgt, og der er sparet på alt, så ved jeg ikke, hvad vi skal gøre, siger hun.