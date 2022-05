Her får eleverne ingen karakterer

Hun har tidligere gået på skoler, hvor der var karakterer, og det savner hun ikke.

- Karaktererne var en helt vildt ubehagelig ting at modtage, fordi det var bare det ene tal, som det kom an på. Og især det med at måle sig med andre gjorde ondt. Det gjorde fysisk ondt at høre, hvis andre havde fået en bedre end en selv, fortæller Tara Sofie Sheridan.

Tryghed i karakterer

I Aarhus Kommune har man eksperimenteret med at lade fem skoler uddele færre karakterer, og det har ifølge rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune Thomas Medom (SF) været godt for nogle elever - men ikke alle.

- En gruppe af elever er glad for færre karakterer og nye måder at få feedback på. Men der er også en sikkerhed og tryghed for andre elever i karaktererne. Og fjernede man dem, ville der for dem være nogle ting, der ville være sværere at overskue, siger rådmanden.