Masser af stjålne smykker fundet under ransagning

Er du gift med Mikael? Og bærer du navnet Regitze?

Så er det muligvis dig og din mand, som Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser i et Facebook-opslag.

I forbindelse med ransagningen af en ejendom har politiet fundet flere smykker og ejendele, som efter alt at dømme stammer fra Silkeborg-området.

- Vi leder eksempelvis efter ejerne til et par vielsesringe med navnene ’Mikael og Regitze. Hvis du kender de to personer, må du gerne fortælle dem, at vi har fundet deres ringe, lyder opfordringen fra politiet.

Flere ting er stjålet

Det er hovedsageligt smykker, som tyvene har været på jagt efter, men billederne viser også, et Maserati-ur samt urer af mærkerne Seiko og Ricoh.