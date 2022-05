Fire anholdt i stor aktion: Mistænkes for salg af 18 kilo hårde stoffer

En stor, østjysk narkosag er under opsejling.

National enhed for særlig kriminalitet (NSK) har onsdag anholdt fire mænd, og sigtet dem for at have været i besiddelse af og solgt adskillige kilo hård narkotika.



Det skete i en koordineret indsats, der også inkluderede ransagninger på flere adresser.

Det mistænkes ifølge NSK, at de fire anholdte mænd har solgt 18 kg.

De sigtede er 28-42 år og er alle bosiddende i Østjylland.