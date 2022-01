Heidi overlevede Danmarks eneste skoleskyderi

- Vi var studiekammerater og hang rigtig meget ud sammen, siger Heidi Phillipsen om veninden.

Han har et gevær

Claus Gade Sørensen var også på Aarhus Universitet den dag, hvor han sad i universitetets rygerkantine. Her hørte han et kort brag og kort efter kom hans veninde Marianne løbende ud.

- ”Han har et gevær”, siger hun, og der går det op for os, at det nok er alvor, og at vi skal væk, siger han.

Claus Gade Sørensen og Marianne flygter.

- Marianne fortsætter ud af bygningen, og jeg får revet en væk, der står og snakker i en mønttelefon. Så ringer jeg 112 og siger, hvem jeg er, og hvor jeg er, og at der er en mand med et gevær, og at de skal sende politi og ambulancer.

Folk vælter ud af vinduerne

Ude foran universitetet er alvoren ved at gå op for Heidi Phillipsen.

- Jeg kan se, at folk vælter ud af vinduerne og vil have fat i nogle af mine studiekammerater, men min læsegruppe kommer ikke ud. Og så spørger jeg politimanden og nævner nogle navne, og så siger han, at det kan han ikke svare på, men at jeg skal med ned på politistationen, siger hun.

Hvad tænker du der?

- Der ved jeg godt, at det er helt galt.

Den aktuelle sag, hvor en 27-årig mand er tiltalt for at planlægge skoleskyderier, har sat tankerne i gang blandt dem, der overlevede i 1994.