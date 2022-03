Handlekraftig mand tilbageholdt biltyv - men så stak han af

Idét patruljen kom frem til stedet, lykkedes det den 22-årige mand at vriste sig fri, hvorefter han forsøgte at løbe fra stedet.

En politihund indhentede ham dog hurtigt, og den 22-årige blev anholdt og sigtet for forsøg på tyveri ved at have knust ruder i de to biler. Der var umiddelbart ikke stjålet noget.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Forbindelse mellem sagerne er uvist

Den 22-årige mand blev sigtet for de to forsøg på biltyverier på Olof Palmes Allé. Han er dog ikke sigtet for sagerne på Göteborg Allé, og det er stadig uvist, om der er en forbindelse mellem sagerne.