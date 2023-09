Gjorde studerende syge på stribe - nu får de kæmpebøde

Mellem 100 og 150 studerende fra ingeniørstudiet på Katrinebjerg blev syge efter at have indtaget wraps fra Memets Delikattese til et studiearrangement med fællesspisning den 25. august. Det samme gjorde studerende fra ingeniørstudiet på Nativas, der havde fået mad leveret fra samme sted to dage før. - Om søndagen skrev vi tutorer sammen i en fælleschat, hvor det gik op for os, at vi var mange, der havde fået dårlig mave. Vi forhørte os efterfølgende hos de studerende og opdagede, at der var rigtig mange, der havde symptomer, fortalte Jonas Hartung Tast, formand for tutorforeningen for diplomingeniørerne på Aarhus Universitet, Rus-1 Katrinebjerg.

Jonas Hartung Tast var selv en af de mange, der blev syg. Foto: Privatfoto

De studerende døjede efterfølgende med diarré, mavesmerter og hovedpine, men Memet Kocak, tidligere ejer og nuværende bestyrer af Memets Delikatesse, afviste på det kraftigste, at det skyldes maden fra hans butik. Det er Fødevarestyrelsen dog ikke enig med ham i. Fredag morgen faldt hammeren i form af en sur smiley og en bøde på 20.000 for 'markedsføring af farlige fødevarer'. 'Fødevarestyrelsen har efter kontrolbesøg iværksat spørgeskemaundersøgelse blandt selskaber. På baggrund af undersøgelse af sagens helhed er der påvist en sammenhæng mellem sygdom hos 197 forbrugere og indtag af de i anmeldelsen mistænkte fødevarer. Sygdom vurderes at være foresaget af E.coli bakterier,' lyder dommen. Mange syge De ingeniørstuderende fra Katrinebjerg er ikke alene om at være blevet syge efter at have fået mad leveret fra Memets Delikatesse. To dage tidligere blev der også holdt et studieopstartsarrangement blandt de ingeniørstuderende på Navitas i det centrale Aarhus. Her blev der også bestilt wraps med kylling og falafel fra Memets Delikatesse. - Jeg fik det dårligt om lørdagen. Og da jeg senere på ugen kom til at tale med de andre, fandt jeg ud af, at mange af os havde bøvlet med dårlig mave i de dage. Når vi alle havde lignende symptomer, tænkte jeg, at der måtte være noget om snakken, siger Clara Høgh-Poulsen, der er formand for tutorforeningen Rus-1 Navitas, til TV2 Østjylland. - Det er mega ærgerligt. Vi har været rundt i klasserne og orienteret de nye studerende om situationen. Vi har ofte bestilt mad derfra uden problemer, så det kommer bag på os, siger Clara Høgh-Poulsen.

Clara Høgh-Poulsen blev også syg efter at have spist mad fra Memets Delikatesse. Foto: Privatfoto