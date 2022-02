Genbrugt legetøj hitter - firma har stor succes med abonnement

Ved at betale et fast månedligt beløb, får børnefamilierne mulighed for at skifte ud i legetøjskassen uden at skulle kassere det uønskede legetøj.

- Vi kan se, at der er et rigtig stort ressourcespild i legetøj, fordi børn hurtigt vokser fra det. De synes ikke, at det er sjovt mere, og så får det lov at ligge og samle støv, siger Nicolai Varney, der er medstifter af LalaToys.