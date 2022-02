100.000 operationer udskudt - temmelig stor opgave, siger Heunicke

- Det er operationer, som er helt afgørende for den enkelte, lød det.

Det var ikke muligt at få et konkret svar fra sundhedsministeren på, hvor lang tid det vil tage at nedbringe punklen.

- Vi skal mødes med Danske Regioner nu og lave en plan, sagde han.

Sundhedsministeren understregede dog, at han "ikke forventer, det sker i morgen", fordi han ved, at personalet i sundhedssektoren er hårdt presset i forvejen.

Én millard til sundhedsvæsenet

Ifølge Jes Søgaard, sundhedsøkonom og professor på Syddansk Universitet, er det afgørende, hvor mange penge, der bliver sat af til opgaven.

- Der er spændende, hvad Wammen har med af penge, når der skal forhandles med regionerne. Det er det vigtigste i det her, siger han til TV 2.

Magnus Heunicke nævnte intet konkret beløb på pressemødet.