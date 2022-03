Frivillige knokler: Tomme ældreboliger skal være hjem for ukrainske flygtninge

- Aarhus Byråd har taget den her opgave på sig, fordi vi har en forpligtelse til at hjælpe de her mennesker i nød.

- Det er en svær opgave, fordi antallet af flygtninge hele tiden flytter sig, og vi regner nu med, at vi skal tage imod endnu flere flygtninge, end vi havde regnet med for bare et par uger siden. Men sådan er opgavens karakter, og vi gør det så godt, vi kan, lyder det fra Christian Budde, der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune (Venstre).