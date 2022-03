Kommuner: 100.000 flygtninge vil lægge pres på alt velfærd

Op mod 26.000 har enten søgt ophold eller asyl i Danmark indtil videre. Fredag meddelte regeringen, at der bliver gjort klar til at modtage over 100.000 ukrainere.

Der blev ikke svaret klart på, hvad det vil betyde for velfærden, men KL er ikke i tvivl.

- Vi skal håndtere det her som samfund, men det er nødvendigt også at have realistiske forventninger til, hvilke konsekvenser, det her har for vores samfund i øvrigt, siger Martin Damm.

Penge fra staten

På pressemødet gjorde udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) det klart, at det er den største flygtningekrise på europæisk jord i nyere tid.

Han lovede også, at kommunerne vil få ekstra hjælp til at betale regningen.

- Der vil følge penge med fra staten. Kommunerne kommer ikke til at ende med Sorteper, siger Tesfaye.

Uanset, hvor mange der kommer, vil der være behov for maksimal fleksibilitet i forhold til, hvordan Danmark som samfund kan håndtere opgaven, lyder det fra kommunerne.