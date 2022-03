Olesia flygtede fra krigen - nu hjælper hun andre ukrainere

Thomas Medom (SF), der er rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, fortæller, at man i Aarhus Kommune er forberedt på et pludseligt stort rykind.

- Vi arbejder med forskellige scenarier lige nu, som ikke er endelige, men hvor vi ser på at kunne lave tilsvarende mindre huse i andre lokaliteter. Vi ser også på, om det kan blive nødvendigt at sætte pavilloner op og at lave hurtige byggerier, siger han.