Frederikke tog drastisk valg: Tabte sig 55 kilo på et år

De mange kilo satte sig ikke blot på kroppen, men også i Frederikke Donvilds selvbillede.

- Jeg var altid den tykke veninde, man kunne henvende sig til, hvis man syntes, hende ved siden af så sød ud. Der var mange ting, der mindede mig om, at det her ikke var det liv, jeg ønskede at leve, siger hun.

En stor beslutning

På et tidspunkt blev det for meget.

Frederikke Donvild tog en beslutning om, at nu skulle det være slut – for altid.

I 2018 fik hun – selvbetalt – en fedmeoperation: En såkaldt gastric sleeve operation.

På et år tabte Frederikke Donvild 55 kilo. Men selvom kiloene raslede af, var det et større arbejde at få det godt med sig selv.

- Selvbilledet følger ikke bare med fra den ene dag til den anden, man skal arbejde med sin selvtillid og sit selvværd og få et mere positivt selvbillede. Og det er svært, det her med, at man skal lære at se sig selv, som hvordan jeg er nu og ikke, hvordan jeg var for fem år siden, siger hun.