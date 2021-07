Anoreksi og andre former for spiseforstyrrelse er svære at blive klog på. I Liws tilfælde er det tydeligt, at der er så mange kampe i kampen. Vægten. Vennerne. Familien. Maden. Helbredet. Ensomheden. Kontrollen.

Så mange ting, der gør det så svært for andre at forstå. For hvorfor kan noget, der virker så nemt som at spise, være så vildt svært?

For at komme tættere på en forståelse, kræver det adgang til alt det, der ikke kan ses med det blottede øje.

Det forsøger Liw at sætte ord på her. OBS! Video skal tekstes