Forsker vil have både ud af bugten

Marsvinene har det svært i de danske farvande. Et dårligt havmiljø og mange motorbåde presser den lille hval.

Særligt slemt er det i Aarhus Bugten.

Derfor vil forsker Jacob Nabe-Nielsen fra Aarhus Universitet beskytte dyrene ved at begrænse motorbådene omkring Aarhus.

- I sådan et farvand som det her, er der marsvin, og mængden af motorbåde er simpelthen ekstremt høj, så de bliver meget tit udsat for støj fra motorbåde, så der er det jo et kæmpe problem, at der er så stort overlap mellem et godt marsvinehabitat, og der er masser af motorbåde, siger forskeren.

Han har kortlagt, hvor marsvinene trives, og hvor de er mest pressede af motorbådene, og foreløbige resultater tyder på, at bestanden er faldet temmelig meget i løbet af de seneste fire år.

Derfor vil han have begrænset motorbådene omkring Aarhus for at beskytte marsvinene.

- En af de ting man kunne gøre sådan et sted som her, hvor der er mange marsvin og mange både, er at sørge for, at bådene de sejler langsomt, siger Jacob Nabe-Nielsen.



Lille indgreb

Danmarks Naturfredningsforening stemmer i og er klar til at gå skridtet videre.