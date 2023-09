Myggelys skyld i brand - sommerhus brændt ned til grunden

Sent torsdag aften klokken 23.01 rykkede brandvæsnet ud til en brand i et sommerhusområde ved St. Sjørup på det nordlige Djursland.

Det fortæller operationschef Brian Arentsen fra Beredskab og Sikkerhed til TV2 Østjylland.

- Det var et regulært overtændt sommerhus. Beboerne var kommet ud, men vi var indsat i flere timer, siger han.

Beboerne i sommerhuset på Klydevej havde reddet sig selv ud, da brandvæsnet ankom til stedet.

Kran fjernede taget

Operationschefen fortæller, at de var nødt til at tilkalde hjælp til slukningsarbejdet.

- Vi var nødt til at rekvirere en kran for at kunne fjerne taget, så vi kunne slukke det, siger Brian Arentsen.

Brandvæsnet var til stede i flere timer ved sommerhuset, der endte med at brænde ned til grunden.

- Vi fik alarmen 23.01, og jeg ved, at vi stadig var i gang ved omkring klokken 02.30, siger siger Brian Arentsen, operationschef.

Brandårsagen er ukendt, men flammerne opstod formentligt ved nogle myggelys, der stod på et bord på terrassen, hvorefter ilden hurtigt spredte sig.