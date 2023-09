Jess' katte bliver kørt ihjel - nu skal særligt skilt vække opsigt

Jess Juul Hansen har en mission. Han vil have folk til at lette foden fra speederen, når de kører på Rørthvej ved Odder. - Det kan være voldsomt. Helt vildt, siger Jess Juul Hansen. Han oplever, at alt for mange trafikanter blæser på hastighedsbegrænsningen på 60 km/t. En strækning, han kalder 'motorvejen'. Jess Juul Hansen har boet på Rørthvej overfor Økologiens Have sammen med sin hustru i 18 år. I løbet af de år er de blevet påkørt bagfra to gange i deres bil i forbindelse med, at de er drejet ind til deres hus, der ligger lige ud til vejen. Og så er tre af deres katte blevet kørt ihjel på 'motorvejen'. Den seneste juleaften sidste år.

- Det er ikke sjovt at samle dem op derude, og det blev ikke så sjov en jul, siger Jess Juul Hansen til TV2 Østjylland.

Nu har han fået nok. Han ser gerne, at folk overholder hastighedsbegrænsningen og derved øger sandsynligheden for, at de kan nå at bremse i tide og måske undgår uheld. - Inde ved Odder, cirka 3-400 meter herfra, er der chikaner på vejen, men når folk er forbi dem, bliver speederen ofte hamret i bund. Især om aftenen er det slemt, siger Jess Juul Hansen. - Folk kører virkelig stærkt herude. Det er en stor og bred vej, der indbyder til det.

Det var katten Margaux, der blev kørt ihjel juleaften. Jess Juul Hansen er vinsægler, og katten var opkaldt efter en lille fransk kommune ved Bordeaux, hvor der bliver lavet nogle meget fine vine, fortæller Jess Juul Hansen.

Særligt skilt skal vække opsigt Han har nu fået lavet et skilt med en kat på og en rød trekant, som han netop har sat op ude ved vejen. 'Her bor en værdifuld kat uden kendskab til trafikreglerne', står der desuden på skiltet i grøftekanten. - Vi har længe snakket om, hvorvidt vi kunne gøre noget. Vi har et andet sted set, at en familie, der bor ud til en vej, har sat et skilt op med deres børn på og budskabet om at køre forsigtigt, siger Jess Juul Hansen. Og i går kunne han så sætte sit eget skilt i jorden ud til vejen. - Vi håber, at det kan være med til at få folk til at tænke sig lidt om, siger Jess Juul Hansen.

