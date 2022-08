Formand: Afhoppet DF’er skylder partiet sit mandat

Tidligere i dag sagde Jakob Søgaard Clausen til TV2 ØSTJYLLAND, at han ikke mener, han svigter de vælgere, der har stemt på ham og partiet ved at fortsætte som løsgænger i stedet for at overlade mandatet til DF.

- Det er selvfølgelig noget, jeg har overvejet, men jeg var spidskandidat og har udviklet politikken og vores mærkesager, og de ting kommer jeg til at arbejde videre med. Så hvis man har stemt på os ud fra politik, kan man være rolig, for det kommer jeg til at arbejde videre med, lød det fra Jakob Søgaard Clausen.

Ny tid for DF i Aarhus

Med den tidligere spidskandidats farvel til partiet er Dansk Folkeparti ikke længere repræsenteret i byrådet, og det får konsekvenser, medgiver formanden.

- Det betyder da så meget, at vi som bestyrelse skal til at gøre os mere synlige i offentligheden, nu vi ikke har et byrådsmedlem, siger Knud N. Mathiesen.

Fra Nana Harring lyder lignende toner.

- Det kommer helt sikker til at gøre, at vi ikke kan sætte det samme aftryk som tidligere, siger Nana Harring, der mener, at DF blandt andet har fået sat deres aftryk i budgetforhandlingerne.

- Det bliver sværere for Jakob at sætte det samme aftryk, når han sidder alene, tilføjer Nana Harring.

Jakob Søgaard Clausen meddelte fredag formiddag partiet sin afsked.