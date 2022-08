Spidskandidat forlader Dansk Folkeparti

Endnu en politiker forlader Dansk Folkeparti.

Denne gang er der tale om byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen, der ved seneste kommunalvalg var partiets spidskandidat i Aarhus.

- Jeg kan ikke længere se mig i det projekt, det er blevet til, og jeg vil ikke længere stå model til den situation, det har udviklet sig til for Dansk Folkeparti, siger Jakob Søgaard Clausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at han har brugt sommeren på at tænke over beslutningen. En beslutning, som han fredag formiddag har meddelt til partiets bagland i Aarhus.

- Det Dansk Folkeparti, vi har i dag, ser markant anderledes ud end det, der var for et halvt år siden. Vi har mistet mange i Folketinget og i baglandet. Det har betydning for den troværdighed, vi havde, og vi har lidt et stort knæk. Det er svært at forholde sig til, når man er ude som lokalpolitiker, siger Jakob Søgaard Clausen.