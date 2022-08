Sådan skal arbejdsmiljøet gøres bedre

- I sidste ende er det et meget alvorligt problem for vores demokrati og for vores bys udvikling, hvis det ikke opleves som attraktivt at være medlem af Aarhus Byråd.

Vil gå længere

Gert Bjerregaard, gruppeformand for Venstre, er enig i, at der er udfordringer, som man er nødt til at se på. Han ser dog gerne, at man går endnu længere, end det der er lagt op til fra Borgmesterens Afdeling.

- Vi har behov for at komme et spadestik længere ned. Vi skal have en mere tilbundsgående undersøgelse, hvor vi sikrer, at alle 31 byrådsmedlemmer frit kan ytre sig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.