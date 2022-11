Første sted i landet: Studerende undervises i mod

Mod og nysgerrighed.

Det er nogle af de personlige kompetencer, som flere arbejdsgivere efterspørger, og derfor er de kommet på skoleskemaet på Erhvervsakademiet Aarhus.

- Jeg tror ikke, vi er nysgerrige af natur. Det er børn, men så på et tidspunkt får man smækket folk på plads, og så skal man synes sådan og sådan. Så jeg tror, det giver mega god mening, at de her unge mennesker får øje på, at de godt kan blive ved med at være nysgerrige, siger Louise Grue Bennike, der underviser i karakteregenskaber på erhvervsakademiet.