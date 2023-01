Flere kommuner mangler ny skraldeordning – her er deres plan

Ifølge Morten Therkildsen, direktør for Reno Djurs I/S, er det derfor også efterhånden en gammel historie, at de har måttet bede om ekstra tid til at få indført den nye sorteringsordning.

Det handler i bund og grund om, hvor hurtigt det har kunnet lade sig gøre at skaffe affaldsspande, og de oprindelige ambitioner var simpelthen højere, end kommunerne kunne honorere, mener Morten Therkildsen.

- Vi har jo kunnet dokumentere, at vi ikke har kunnet få affaldsbeholdere hurtigt nok. Til gengæld kører det helt efter den plan, vi har lagt, siger direktøren for Reno Djurs.

Ville ikke afbryde kontrakter

Også i Aarhus Kommune har affaldsselskabet Kredsløb A/S fået dispensation, og det handler dels om det lavpraktiske i at få indkøbt nye skraldespande hurtigt nok, men også om hensynet til forbrugernes pengepung, forklarer Bjarne Munk Jensen, administrerende direktør i Kredsløb A/S.

- Det handler også om, at de eksisterende kontrakter, vi har med flere eksterne firmaer om affaldshåndtering i dag, udløber senere i år.

- Det koster penge at afbryde kontrakter, hvis vi skulle være klar tidligere, og det mener vi ikke, at forbrugerne skulle betale for, siger Bjarne Munk Jensen.