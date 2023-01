Kommuner sakker bagud med skraldekrav – men ny sortering er alligevel forfejlet, mener ekspert

Hun fortæller, at kommunerne generelt oplever opbakning til affaldssorteringen, selvom det er et stort indgreb i folks hverdag.

- Men der skal være styr på det, for ellers føler borgerne sig til grin. Og vi har ikke råd til at tabe det her momentum, siger Birgit Stenbak Hansen.

Derfor har kommunernes mantra i udrulningen været: Hellere grundigt end hurtigt, lyder det.

For få skraldespande i dag – for mange om lidt?

Mens flere kommuner arbejder på at få de sidste ekstra skraldespande og nye skraldebiler hjem, har professor Henrik Wenzel imidlertid en ironisk forudsigelse:

At en del af de nyindkøbte skraldespande selv ender som skrald inden for de kommende år.

- For man har ikke politisk erkendt, hvordan fremtiden kommer til at se ud på energi-, plast- og affaldsområdet, siger han.

Professoren henviser til, at der simpelthen er for mange forskellige affaldskategorier.

- Der er op til to-tre gange større klimagevinst ved at indsamle plast og papkartoner sammen med restaffald og så sortere det fra på et centralt sorteringsanlæg med robotter, forklarer han og henviser til en rapport om indsamling og genanvendelse af plastaffald fra Rambøll.

I Norge og Holland bruger man allerede sorteringsanlæg, og herhjemme er et centralt sorteringsanlæg også på vej i hovedstaden, ligesom kommuner på Fyn har ansøgt om at bygge et.

Henrik Wenzel er ikke i tvivl om, at disse sorteringsanlæg vil blive bygget i hele landet. For kun med robotternes hjælp til en præcis sortering kommer Danmark til at kunne leve op til EU's krav om genanvendelse af materialer, lyder det.

- Når det sker, så giver det ikke længere mening at sortere mælkekartoner og plastic fra restaffald i husstanden, siger han.

Henrik Wenzel understreger, at det fortsat giver god mening med en detaljeret affaldssortering både økonomisk, miljø- og klimamæssigt.

TV 2 ville gerne have spurgt miljøminister Magnus Heunicke (S), hvordan han forholder sig til kritikken. Ministeren har dog ikke mulighed for at stille op til interview.

Herunder kan du se eksempler på, hvordan de forskellige affaldssorteringer genanvendes: