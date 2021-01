Farvel til et udfordrende år: Sådan kommer du godt videre i det nye

- Hvis man skal gå ind i 2021 på en fornuftig måde, så handler det meget om at kunne lade være med at bruge for meget tid på de her bekymringer, uddyber hun.

Det råd kan måske umiddelbart lyde lettere sagt end gjort, men Pia Callesen sammenligner det at lade bekymringerne være med at lade en telefon ringe uden at tage den.