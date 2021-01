Nytårsreportage: Ole fejrede nytår alene for første gang i 80 år

Fokus på mad og hygge

Til nytårsarrangement i Aarhus mødte TV2 ØSTJYLLAND en vennegruppe på seks personer, der fejrede nytår sammen. Oprindeligt skulle de have været 27, men restriktionerne gjorde, at festen måtte aflyses.

- I dag har vi valgt at lægge mere fokus på mad og på at hygge omkring os, der er her. Indtil videre har det været overraskende fedt, siger en af deltagerne Mike Jellesen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Selvom restriktionerne var til, at vi godt kunne have været flere end nu, er det nok ikke det smarteste at gøre, supplerer Jonas Thinggaard.