Enorme bonusser i energiselskab erklæret ulovlige

En bonusaftale uden loft, der ville give en lille håndfuld medarbejdere i Energi Danmark millionbonusser, er indgået ulovligt og er ugyldig.

Det oplyser selskabet Andel i en pressemeddelelse søndag aften på Energi Danmarks vegne. Andel ejer Energi Danmark sammen med NRGI.

Sagen drejer sig om, at tre medarbejdere i det andelsejede Energi Danmark, der hører til i Aarhus, har optjent trecifrede millionbonusser. Det har Berlingske og erhvervsmediet Finans beskrevet.

Jesper Hjulmand, der er bestyrelsesformand i selskabet, har dog udtalt, at medarbejderne ikke vil få bonusser på hverken to- eller trecifrede millionbeløb udbetalt.

- Der er tale om en aktiekøbsaftale, der er indgået uden bestyrelsens viden og under omstændigheder, som gør den (bonusaftalen, red.) ugyldig, udtaler Jesper Hjulmand og næstformand Jacob Vittrup i et skriftligt, fælles citat søndag aften.

Forsøgte at indgå aftale

Samtidig oplyser Energi Danmark i pressemeddelelsen, at man har forsøgt at gå i dialog med de tre pågældende medarbejdere, der har været omfattet af bonusaftalen.

Det har dog ikke båret frugt, og de tre medarbejdere er søndag blevet suspenderet.

- Det ændrer dog ikke på, at bonusaftalen uden loft for de tre medarbejdere er ugyldig, og at Energi Danmark vil fastholde dette synspunkt – også hvis der skulle blive et retligt efterspil, udtaler Jesper Hjulmand og Jacob Vittrup.

Finans skrev 19. marts, at to ledende medarbejdere havde optjent trecifrede millionbonusser på samlet 550 millioner.

Bonusserne er ifølge mediet stukket af, fordi de har været uden loft, og fordi virksomheden har tjent flere penge, end nogen tilsyneladende havde drømt om.

Fredag kunne Berlingske fortælle, at der var tale om tre medarbejdere.

Advokatundersøgelse

Når Energi Danmark erklærer bonusaftalen ugyldig, er det efter en "grundig advokatundersøgelse".

Ifølge selskabet havde de tre medarbejdere indgået en kollektiv aftale med den tidligere administrerende direktør, uden at bestyrelsen vidste det.

Men advokatundersøgelsen konkluderer blandt andet, at direktøren ikke havde mandat til at indgå en sådan aftale på vegne af Energi Danmark.

Hverken Energi Danmark, Andel eller NRGI ønsker at kommentere sagen eller de enkelte personaleforhold yderligere søndag aften.