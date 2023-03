Nye tal er dårligt nyt for prisen på dine dagligvarer

Inflationen er aftagende, men det er ikke ensbetydende med lavere priser.

Tværtimod, viser Danmarks Statistiks konjunkturbarometer fredag.

Her svarer 40 procent af virksomhederne i detailhandlen stadig, at de bliver nødt til at sætte deres priser op indenfor de næste tre måneder, hvilket er et lille fald på 6 procentpoint sammenlignet med februar.