Enhedslisten splittet indefra: - Partiet har svigtet hende

Talsperson for Enhedslisten i Aarhus Lone Degn har i et skriftlig svar til TV2 ØSTJYLLAND tirsdag erkendt, at der er et problem med en hård tone i lokalafdelingen.

- Det tager vi afstand fra, og vi arbejder på at gøre op med den kultur. Vi er meget kede af, at Laura har valgt at trække sig, men har også forståelse for, at det er nødvendigt for hende.

Laura Bryhl har sagt, at hun vil forblive medlem af Enhedslisten.