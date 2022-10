Energikrisen mørklægger IKEA om natten

Tiltagene for at spare er for at vise et godt eksempel, samtidig med at virksomheden sparer penge.

- Vi håber, kunderne synes, det er et godt initiativ, som giver god mening i forhold til samfundssituationen. Det bidrager til vores fælles ressourcer, og det er en måde, vi som stor virksomhed kan tage ansvar, siger Monica Keaney.

Flere har valgt at slukke for lyset

I december 2021 måtte seks kunder og 25 ansatte overnatte i Ikeas møbeludstilling i Aalborg på grund af en snestorm i Nordjylland. Ikea har endnu ikke besluttet, om de vil skrue op for varmen, hvis det samme skulle ske igen.

- Jeg tror, vi skal tage de der meget ekstreme situationer, når de kommer, griner Monica Keaney.