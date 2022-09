Søren og Emilie overnattede i tom Ikea

Derefter har interessen for en overnatning været overvældende, og det endte altså i konkurrencen, hvor kunder skulle udfylde et kort og putte i en postkasse i varehuset. I Aarhus endte der flere end 600 kort, som der blev trukket lod iblandt.



- Det er selvfølgelig heller ikke hver dag, at man får muligheden for at have et Ikea-varehus helt for sig selv. Vi er glade for, at vi kunne byde de heldige vindere indenfor til en oplevelse ud over det sædvanlige, siger varehuschef Tanja Fröhlich.



Og det var da også mestendels nysgerrighed, der havde fået Søren Dau Müller til at tilmelde sig.

- Vi tilmeldte os egentlig bare for sjov, og fordi det er ikke noget man får lov til hver dag. Så det kunne være sjovt at prøve. Og det var det også!

Efter indlogeringen var der treretters middag, som blandt andet bestod af de ikoniske kødboller med kartoffelmos.