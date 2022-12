Efter overfald og hærværk: Hundredvis protesterer mod hadforbrydelser

Også Anne Marie Bosly var dukket op for at vise sin støtte.



- Jeg er kommet for at støtte op om en protest mod, at der er nogle, der skal overfalde os. Vi skal ikke bare gemme os og sige, "det er synd". Vi skal simpelthen stå og og sige, "nej det finder vi os ikke. Vi er her, vi er mange", siger hun.

Omfattende afhøringer

Allan Aarslev, der er politikommissær og leder af forebyggelsessektionen Østjyllands Politi, fortæller, at politiet altid har fokus på hadforbrydelser og i øjeblikket skærpet fokus mod Mejlgade.



- Det er klart, at når der har været to episoder et bestemt sted, så har vi selvfølgelig et øget fokus på det. Det har vi dels, fordi vi gerne vil skabe tryghed dernede, men også fordi vi håber, at gerningsmændene måske kommer forbi igen, og vi kan få fat i dem. Det virker som om, det er et sted, de har udset sig, siger kommissæren.



Østjyllands Politi efterforsker sagerne og har afhørt en del mennesker, både vidner og forurettede, og er netop i gang med at indhente videomateriale, oplyser han.

Skal lgbt+-personer føle sig utrygge?



- Der er fordomme i visse grupper i samfundet, som gør, at der bliver begået forbrydelser som det her. Men efter vores opfattelse er det ikke værre, end det kan ske med mellemrum. Vi prøver at støtte lgbt+-miljøet så godt vi kan, siger Allan Aarslev.