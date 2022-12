Lgbt+-forening udsat for voldsomt hærværk: - Det er enormt utrygt

- Vi vil tage trygheden tilbage

Ifølge Line Sørensen har voldsepisoden og hærværket gjort, at medlemmer føler sig utrygge i lokaler, der ellers plejer at være et såkaldt safe space for lgbt+-personer.

- Vi er ikke vant til, at der sker voldelige ting mod vores sted. Det er aldrig sket i vores historie, fortæller hun.

Det var meningen, at foreningen først skulle mødes med sine medlemmer og frivillige igen efter nytår, men på grund af de to hændelser har Sappho inviteret til en samling 29. december, hvor også borgere, der ikke er tilknyttet foreningen, er velkomne.

For Sappho handler det nemlig om at genoprette trygheden igen, lyder det fra bestyrelsesmedlemmet.

- Vi vil tage trygheden tilbage. Vi vil gerne vise, at vi ikke er bange, og vi trænger til at mærke, at der er fuld opbakning, siger hun.

Hun tilføjer, at foreningen har omkring 400 til 500 medlemmer og 30 frivillige.