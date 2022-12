Efter hærværk og overfald ved forening: - Vi kommer ikke til at bøje nakken

Hun lufter idéen for, at der skal sættes overvågning op på mødestedet Sappho, for at de besøgende vil kunne føle sig mere trygge. Hun understreger, at der i de 30 år, stedet har eksisteret, aldrig er sket noget lignende før.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at at Sappho stadigvæk er et safe space for alle LGBT+-personer. Så det er vigtigt for os med en modbevægelse, siger hun.

- Vi kommer ikke til at bøje nakken, fordi der er nogle, der begår hadforbrydelser imod os.