Efter hærværk: Ny plan skal beskytte lgbt+-personer

Planen med politikken er at skabe bedre forhold for en gruppe borgere, der stadig oplever dårligere trivsel og utryghed end de fleste andre.

For første gang nogensinde sender Aarhus Kommune nu en LGBT+ politik i høring.

For første gang nogensinde vil Aarhus Kommune laver en LGBT+-politik, der skal gøre Aarhus mere sikker, mangfoldig og attraktiv at bo i.

For første gang nogensinde vil Aarhus Kommune laver en LGBT+-politik, der skal gøre Aarhus mere sikker, mangfoldig og attraktiv at bo i.

En del af den nye politik får ud på, at man vil være bedre til at overvåge og registrere diskrimination mod lgbt+-minoriteter.

- I virkeligheden er noget af det her svært, fordi det handler om dårlig opdragelse og dårlig adfærd. Og ikke at give plads til mennesker, der har en anden seksualitet end flertallet, siger Anders Winnerskjold.

Blandt andet sidste år, hvor mødestedet for en lgbt+-forening blev udsat for hærværk.

- Vi ser nogle klare udfordringer med minoriteter i Aarhus, der simpelthen trives dårligere end resten af befolkningen. Det er noget, vi er opmærksomme på og gerne vil gøre noget ved, siger Anders Winnerskjold (S), der er rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Anders Winnerskjold håber, at den nye handleplan kan øge trivslen for lgbt+-personer i Aarhus.

Man vil også sætte øget fokus på området på de sundhedsfaglige uddannelser.

Og så skal kommunens undervisningstilbud også have større fokus lgbt+, hvor seksualitet og kønsidentitet skal være en del af skolernes arbejde mod mobning.

- Det er et udslag af, at lgbt+-miljøet, alle foreninger stort set, har været involveret i at lave både politik og handleplan. Så det er ikke bare noget, jeg har siddet og fundet på inde på rådhuset, siger Anders Winnerskjold.

Skeptisk lgbt+ næstforperson

Lgbt+huset er en forening, der udbyder tilbud til lgbt+-personer i Aarhus.

Foreningen har været med i det forberedende arbejde til den nye politik fra Aarhus Kommune.