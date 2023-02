Efter folkelige protester: Nu får de deres vilje

Magistraten i Aarhus har mandag behandlet en indstilling fra Teknik og Miljø om at afsætte 31,8 millioner kroner til tre cykelstier og anbefaler byrådet at godkende indstillingen.

Beboerne i Elev nord for Aarhus har i årevis efterspurgt en sikker cykelvej, og de har blandt andet forsøgt at råbe politikerne op med fakkeltog og julelys.

Rådmanden håber på opbakning i byrådet, der har punktet på dagsordenen på sit møde onsdag.

- Vi har en ambition om, at flere aarhusianere skal vælge cyklen til, fordi det gør noget godt for både folkesundheden og den grønne omstilling. Derfor skal vi fortsætte med at forbedre forholdene for cyklisterne, og det gør vi blandt andet ved at bygge nye cykelstier, siger Nicolaj Bang (K), rådmand for teknik og miljø.

Cykelstien skal være 2,5 meter bred og dobbeltrettet.

Stort behov