Efter dokumentar: DF vil give ekstra millioner til ældreområdet

Jette Skive, der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, har den seneste uge modtaget massiv kritik efter TV 2 kunne vise skjulte optagelser fra et plejehjem i Aarhus, hvor 90-årige Else Marie Larsen bliver udsat for kritisable forhold.

FOAs formand har for eksempel været ude og sige, at Jette Skive burde stille sig bag i jobkøen.

Men det vil rådmanden, der har ansvaret for ældreområdet i Aarhus, ikke.

Hun og Dansk Folkeparti foreslår i stedet for, at kommunen bruger 170 millioner kroner ekstra på ældreområdet.

- Vi peger på prioriteringer af forskellige størrelse men fælles for dem alle er, at de vil bidrage til at skabe en ældrepleje, hvor omsorg og nærvær er udgangspunktet, skriver Jette Skive i en pressemeddelelse.

Ikke nok med basal pleje

DF stiller i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger 17 budgetforslag, der skal gøre livet på plejehjemmet bedre end det, man så i TV 2s dokumentar, hvor plejere blandt andet bagtalte beboeren Else Marie Larsens pårørende, imens hun var til stede. De talte højt, om at hendes fod lugtede, og så forsøgte de at presse hende til at lave lort i sin seng, imens hun hang i en sele over sengen.

Dansk Folkeparti mener, at forholdene blandt andet skyldes, at Aarhus Kommune de seneste 10 år har sparet 300 millioner kroner på ældreområdet i Aarhus. Og de 170 millioner kroner er et skridt i en bedre retning.

- Det er ikke nok, at der bare bliver ydet den basale pleje og praktiske hjælp. Der skal også omsorg til. Langt de fleste medarbejdere vil det gerne, men det er politikernes ansvar at sikre, at medarbejderne også får rammerne til det. lyder det fra Jette Skive.

Dansk Folkeparti ved ikke, hvor de 170 millioner kroner skal komme fra, men de har forventninger om, at staten støtter.

- Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne gav 1,5 milliarder til velfærd og især flere ældre. Statsminister såvel som ældreminister har på baggrund af TV2s dokumentar tilkendegivet, at der skal flere penge til ældreområdet, så jeg forventer, at vi ser et markant løft i forbindelse med den kommende finanslov.

Statsminister: Optagelser er hjerteskærende

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har sagt, at han mener, at hele ældresektoren "skal revolutioneres". Med det mener han, at det ikke kun er tilsyn eller øget faglighed, der kan gøre op med det, han så på billederne fra dokumentaren.

Han tror også, at alle kan være med til at skabe mere prestige og respekt omkring arbejdet med samfundets ældste. Og det kræver også bedre økonomi.

- Vi har i for lang tid vendt det blinde øje til. Vi bliver flere og flere ældre, og dem skal vi være klar til at levere ordentlig pleje til. Vi kan ikke have nedskæringer år for år, når det er sådan en vigtig sektor. Pengene er ikke fulgt med, siger han.

Derudover skal Styrelsen for Patientsikkerhed være en mere direkte vej for pårørende, der oplever svigt i ældreplejen.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, lyder det.