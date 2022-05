Efter 13 kampe uden sejr: Fans stemningsboykotter AGF

Derfor vil fansene overvære weekendens kamp mod FC Nordsjælland siddende, uden sang eller andre af de faste stemningsskabende aktiviteter.

- Da kampen ikke har resultatmæssig betydning, vælger vi at boykotte hele kampen for at vise vores utilfredshed med den retning, klubben bevæger sig i, lyder det videre i opslaget.

Ikke værdigt

Det betyder også, at den velkendte tromme og capo ikke vil lyde, og flaget ikke vil vajer.



I fangrupperne mener man ikke, at de seneste måneder har været hverken klubben, opbakningen, byen eller logoet værdigt.

- Vi føler det som vores pligt at kræve forandringer. Loyalitet overfor klubben er også at sige fra, når de, der er udvalgt til at repræsentere den, ikke gør det på en måde, der må og skal kendetegne AGF, skriver de.