Dræbt 21-årig mindes af sine medstuderende

Eleverne blev bedt om at komme klokken ni i morges, hvor der blev holdt et minuts stilhed.

- De omkring 100 studerende blev samlet her til morgen, og inden da havde vi lavet aftale med krisepsykologer om at tackle den her situation, og hvordan man kan hjælpe hinanden.

Samme tilbud har underviserne fået.



Seriøs og god studerende

Tidligere i dag sendte skolen en mail ud til de studerende på bygningskonstruktør-uddannelsen. Her opfordres elever også til at række ud, hvis der opstår behov for det.

- Vi kender ham som en seriøs og god studerende, der har passet sit studie uden problemer, fortæller Lotte Møller Larsen.

'Vi sender vores tanker til de af jer, der kendte (den 21-årige, red.) bedst og ikke mindst hans familie,' skriver skolen mailen.



Hun understreger, at hverken hun eller skolen kender til mere om sagen eller kommer ikke til det.

- Det, der også rammer, er usikkerheden og fornemmelsen af, at det formentlig er tilfældigt, siger Lotte Møller Larsen.

- Vi gør, hvad vi kan for at håndtere det bedst muligt, og har øje på at det er sårbart, siger dekanen.